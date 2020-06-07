شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح شرط استقبال المستفيدين في جميع فروعها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أنه لن يتم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تطبيق كافة الاحترازات الصحية في فروع الأحوال المدنية، وتم إدراج المواعيد الضرورية واستثناء بعض الحالات من الحضور.
وتابع أنه المستفيد يأتي إلى فرع الأحوال المدنية في الضرورة القصوى، مثل تجديد الهوية الوطنية، تسجيل مولود.
وأكد أن جميع المكاتب ستعمل بما فيها المكاتب الصغيرة الموجودة في المولات، وذلك عدا مكة المكرمة.
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