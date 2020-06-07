شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد العقيلي يتحدث بحُرقة عن إصابة 17 فردًا بكورونا إثر تجمع عائلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نقلت أحد المواطنين، عدوى فيروس كورونا إلى 17 فردًا من عائلته بسبب تجمع عائلي.
وقال الإعلامي خالد العقيلي، إن الدولة لم تُقصر في مواجهة هذا الوباء؛ لضمان سلامة الإنسان.
وأضاف خلال برنامج "كلنا مسؤول"، أن هناك بعض المستهترين الذين ينسفون جهود الدولة، والضحية يكون المُلتزم.
وأشار إلى أن الفرد هو خط الدفاع الأول، وهو المسؤول عن نفسه وعائلته، بل مسؤول عن الدولة.
وتابع: " لن تنتهي المعركة، خلونا نشد حتى ننتصر، حتى لا تستمر الخسائر " .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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