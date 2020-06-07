شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم وضع «الحذاء» سترة في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم وضع " الحذاء " سترة في الصلاة. أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم وضع " الحذاء " سترة في الصلاة. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" من حيث الصحة فإن صلاته صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات ". وشدد الخثلان:" لا ينبغي أن يجعل الحذاء أمامه في الصلاة ولكن يجب أن يجعله خلفه ولا يفعل ذلك لأنه مستقدر مع الكراهة ".

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