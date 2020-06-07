شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تكسر حاجز الـ100 ألف إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كسرت المملكة، اليوم الأحد، حاجز الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد 98 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري بالدمام.

ووصل إجمالي عدد الحالات حتى اليوم 101914 حالة إصابة بالفيروس؛ منها 72817 حالة تماثلت للشفاء، و712 حالة وفاة؛ بينما تبقى 28385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1564 حالة حرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، كان قد صرح في وقتٍ سابق: إن هناك نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 1,026 حالة تعافي، و36 حالة وفاة.