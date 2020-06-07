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وزير الخارجية يهنئ فؤاد حسين لمنصبه بالحكومة العراقية الجديدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين.

وأعرب سموه خلاله عن تهنئته لمعاليه بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، معبرا عن التطلع للعمل مع معاليه لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون القائم بين البلدين.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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