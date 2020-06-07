بشرى سارة لمُلاك أسهم #أرامكو

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يكمل سهم شركة “أرامكو السعودية”، غدا (الإثنين)، 6 أشهر (180 يوما) من التداول في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يترتب عليه بداية توزيع الأسهم المجانية، التي وعدت بها الشركة المواطنين المساهمين الأفراد الذين اكتتبوا منذ بدء الإدراج في 11 ديسمبر 2019.

ووفقا لنشرة الإصدار، فإن المواطنين الذين اكتتبوا واحتفظوا بالأسهم بصورة مستمرة منذ بدء الطرح والتداول، يستحقون أسهما مجانية مكافأة لهم، حيث سيتم منح سهم لكل 10 أسهم، بحد أقصى 100 سهم.

وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قِبل المساهم البائع (الحكومة)، من الأسهم التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا بعد تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

يذكر أن “أرامكو” طرحت في نوفمبر الماضي 3 مليارات سهم للاكتتاب العام ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة، خُصص منها مليار سهم للمكتتبين الأفراد، وتم تحديد سعر الطرح عند 32 ريالا.

ومنذ بدء تداوله في السوق السعودية في 11 ديسمبر 2019، حافظ سعر سهم أرامكو على تماسكه خلال مدة الـ180 يوما التي تداولها في السوق، رغم الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

