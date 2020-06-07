خلال الأسبوع الأول من يونيو.. «مسام» ينتزع 852 لغمًا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 852 لغمًا منها لغمان اثنان مضادة للأفراد، و150 لغمًا مضادا للدبابات و700 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 168,155 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.