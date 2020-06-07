أمانة جدة تعلن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

لإتاحة فرصة لمن لم يقترعوا حتى الآن
أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان حتى ١٥ من شهر شوال لعام ١٤٤١هـ؛ وذلك بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي لإتاحة الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجبـ أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قبل الممنوحين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢م يوم الأحد ١٥ شوال ٦٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح البالغ عددهم ١٢٩٢٦ مواطنًا ومواطنةً؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤٤٦٩ مواطنًا بنسبة ٤١٪.
وأضاف أن أمانة محافظة جدة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة، وسيتم تمديد فترة الاقتراع حتى نهاية شهر شوال لاستكمال إجراءات القرعة الإلكترونية للذين لم يقترعوا حتى تاريخه.
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