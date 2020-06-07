شكرا لقرائتكم خبر عن "مطارات الرياض" توضح حقيقة عودة الرحلات الجوية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة مطارات الرياض، أن الخطاب المتداول لاستئناف الرحلات الجوية الدولية غدا الإثنين عبر مطار الملك خالد الدولي، يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات المرتبطة بمبادرتي "إعادة المواطنين من الخارج" و مبادرة "عودة المقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم" من الصالة رقم 1 بالمطار إلى الصالة رقم 2. وأضافت أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.

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