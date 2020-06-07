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تدشين المستشفى الميداني بجدة بمساحة 8 آلاف متر وبسعة 500 سرير
يستقبل المحتاجين لرعاية طبية متوسطة ومن يعانون أعراضًا خفيفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشنت صحة جدة صباح اليوم الأحد التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني الذي يقع على مساحة تبلغ 8000 متر مربع وبطاقة 500 سرير.
وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (3045) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1026) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (101914) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (72817) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي حذّر قبل أيام من تزايد حالات عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة وصلت إلى رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.
وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.
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