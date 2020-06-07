فيديو.. أمطار الخير والبركة تهطل على ساحات المسجد النبوي

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت إمارة المدينة المنورة مقطع فيديو يوثق هطول أمطار الخير والبركة على ساحات المسجد النبوي الشريف.

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وفي وقت سابق أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية وهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تستمر من 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.



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