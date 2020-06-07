تقنية جازان تعلن موعد القبول ببرامج الدبلوم الصحي

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بجازان موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، ابتداءً من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).

وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير ، أن القبول في برنامج الدبلوم متاح في تخصصات القوى الكهربائية ، والإنتاج الميكانيكي ، و الدعم الفني ، والآلات كهربائية ، والبرمجيات ، و إدارة مكتبية ، و ميكانيكا السيارات ، و الشبكات ، و حماية البيئة ، أما التقديم على برنامج ( البكالوريوس المسائي ) فيكون في تخصص الإدارة العامة اعتبارًا من ٢٢ /١٠ / ١٤٤١هـ إلى ٣ /١١ / ١٤٤١هـ .

وبين أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية سيبدأ بتاريخ ٤ /١١ / ١٤٤١هـ وينتهي ٢٥ /١١ / ١٤٤١هـ، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

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