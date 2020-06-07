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أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)؛ أوامره بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، بعد تراجع وتيرة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أنه "يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر"، مضيفاً أن أعداد المتظاهرين خلال الليلة الماضية كان أقل من المتوقع.
ويتظاهر عشرات الآلاف في كافة أنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصري؛ في تحرك يأتي ضمن حركة احتجاجية دخلت أسبوعها الثاني وانطلقت على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي ذي الأصول الأفريقية الذي قضى خلال توقيفه.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 06:09 PM
ألمح إلى احتمال عودته إذا لزم الأمر
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)؛ أوامره بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، بعد تراجع وتيرة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أنه "يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر"، مضيفاً أن أعداد المتظاهرين خلال الليلة الماضية كان أقل من المتوقع.
ويتظاهر عشرات الآلاف في كافة أنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصري؛ في تحرك يأتي ضمن حركة احتجاجية دخلت أسبوعها الثاني وانطلقت على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي ذي الأصول الأفريقية الذي قضى خلال توقيفه.
، "ترامب" يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن ،
المصدر : الخليج 365
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