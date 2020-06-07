شكرا لمتابعة خبر عن استئناف الحركة المرورية بـ طريق الهدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة مكة المكرمة، عن استئناف الحركة المرورية بـ طريق الهدا بعد انتهاء الحالة المطرية.

وكان قد تم إغلاق الطريق في الاتجاهين احترازيًا نتيجة هطول الأمطار، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات .

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء - بمشيئة الله تعالى - .