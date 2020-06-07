شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من مطارات الرياض بشأن استئناف الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة مطارات الرياض، أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة. أعلنت شركة مطارات الرياض، أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة. وأضافت أن الخطاب المتداول بشأن استئناف الرحلات الجوية الدولية يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات المرتبطة بمبادرتي "إعادة المواطنين من الخارج" و مبادرة "عودة المقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم".

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