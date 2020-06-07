شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص لعدة نصائح هامة بشأن تنظيف وتطهير غرفة عزل المصاب لتجنب نقل العدوى لأحد أفراد المنزل.

وتضمنت الإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا ومنها: أولا.. تخصيص حمام خاص للمصاب، وإذا لم يتوافر يراعى تنظيف الحمام وتعقيمه جيدًا بعد كل مرة يتم استخدامه.

ثانيا.. لا يفضل لمقدم الرعاية الطبية للشخص أن يقوم بتنظيف غرفة المصاب أثناء العزل.

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ثالثا.. توضع الملابس والمفارش المتسخة في حقيبة بلاستيكية ويتم إغلاقها، ويقوم مقدم الرعاية بغسلها منفردة ويقوم بغسل يديه جيدًا بالماء الجاري والصابون بعد الإمساك بها.

رابعا.. توضع القمامة في أكياس مخصصة ويتم غلقها جيدًا والتخلص منها بشكل دوري.

خامسا.. تطهير باب الغرفة والحمام والمقابض التي يلامسها الشخص المصاب أثناء خروجه إلى الحمام.

سادسا.. يفضل تقديم الطعام في الأطباق والأكواب الورقية والتخلص منها في القمامة.