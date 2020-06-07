شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد خدمة القرعة الالكترونية لتخصيص المنح السامية التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ وذلك بناءً على توجيهات معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي وذلك لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم اجراء القرعة الالكترونية من قبل الممنوحين ، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢م يوم الأحد الموافق ١٥ شوال ٦.٤٥٦ مواطناً ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنا ومواطنة ، حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنا بنسبة ٤١٪.

وأضاف أن أمانة محافظة جدة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة وسيتم تمديد فترة الاقتراع حتى نهاية شهر شوال لاستكمال اجراءات القرعة الإلكترونية للذين لم يقترعوا حتى تاريخه .