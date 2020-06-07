شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات .
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء - بمشيئة الله تعالى - .
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.