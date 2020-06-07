أمانة الرياض تحذر من مصادر تلوث الأغذية وتنصح بإرشادت هامة لسلامتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت امانة منطقة الرياض اليوم الأحد عن مصادر نقل البكتيريا للأغية وأهم الإرشادات لسلامتها . كشفت امانة منطقة الرياض اليوم الأحد عن مصادر نقل البكتيريا للأغية وأهم الإرشادات لسلامتها . وبينت أمانة الرياض مصادر التلوث كالتالي : العاملون ، الأذية غير المطهية ، الحشرات والقوارص ، الماء الملوث ، والتجهيز والإعداد غير النظيف ، والأدوات والمعدات غير النظيفة ، ومستودعات التخزين الغير جيدة والهواء الملوث . وحثت الأمانة على اهمية اتباع الإرشادات التالية : 1-الفصل التام بين الغذاء المعد للإستهلاك والأغذية غير المطهية . Advertisements 2-تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة . 3-نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء . 4-البلاغ فور إصابة احد العاملين بالأمراض المعدية . 5-تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان .

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