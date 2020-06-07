«أمانة الشرقية» تدشن أول سوق مبتكرة للتسوّق الآمن من المركبة

دشّنت أمانة المنطقة الشرقية أول سوق مبتكرة للخضار والفواكه «فود ترك» للتسوق الآمن من المركبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتّبعة للحدّ من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بهدف منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية ودون تكبّد عناء المتسوّق بالنزول من مركبته لقضاء حاجياته؛ حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة للشباب السعودي في بيع المنتجات وفق معايير واشتراطات صحية من خلال النقاط.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء عدد من الأسواق المؤقتة تتماشى مع القوانين التي أقرّتها الحكومة الرشيدة لتحقيق التباعد والعودة بحذر للمساعدة على منع التكدّس المُسبّب لانتشار الوباء، والتسهيل على المواطنين؛ لقضاء احتياجاتهم اليومية بأمان في أسواق الخضار والفواكه ومراكز التموين المركزية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص منافذ للبيع المؤقت لتوفير المستلزمات الضرورية للمستهلكين كافة.

وأكدت الأمانة، أن تعليمات الإمارة جاءت بضرورة اتّساع أُفُق هذه المبادرة لتشمل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، والمساهمة في إيجاد فُرص وظيفية للأُسَر العاملة وشباب وشابات المنطقة من خلال الوقوف على منصات البيع المؤقتة «الفود ترك» بطريقة منظمة تُشرِف على آلية العمل فيها أمانة المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن هذا السوق النوعي المبتكر تم تشغيله على مساحة 6500 م٢ بمواقف حديقة ميدان الإسكان جنوب الخبر، وتم تسمية مرافق البيع داخله بأسماء مختلفة للفواكه.

وبيّنت أن السوق يتضمن 12 نقطة بيع في كبائن مكيفة تم التنسيق خلالها مع شباب سعوديين من أصحاب عربات «الفود ترك» للاستفادة من المشروع، وذلك حرصًا من الأمانة في إيجاد فرص استثمارية لهم من خلال بيع منتجات الخضار والفواكه للمستفيدين عبر خدمة السيارات التي تمكن المواطنين والمقيمين من التسوق والشراء دون الحاجة للنزول من سياراتهم.

Advertisements

وأشارت الأمانة إلى أنها هيّأت موقع السوق ووضع اللوحات الإرشادية وتوفير عدد كافٍ من الحاويات، إضافة لتواجد 10 عمال النظافة خلال فترة عمل السوق يوميًّا من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً مع وجود مراقبين صحيين من الأمانة، وكذلك مراقبي أمن وسلامة لمتابعة التقيد بالاشتراطات الصحية كافة.

اقرأ أيضًا:

أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي

أمانة الشرقية تبدأ زراعة أشجار «الجاكرندا»

«أمانة الشرقية» تُنفذ 674 جولة رقابية على المحلات التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية ترد على «رائحة حريق الدمام»: مردم نفايات البلدية «بريء»