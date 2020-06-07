إلكترونيًا.. جامعة القصيم تطلق خدمة «موعد» لحجز المواعيد للمستفيدين والمراجعين

أطلقت جامعة القصيم، خدمة «موعد» الإلكترونية والتي تمكّن المستفيد من حجز موعده إلكترونيًا عن طريق بوابة الزوار، والدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحَّد، التي تهدف إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات التقنية ومواكبة التطور التقني وفق معايير الجودة.

يأتي ذلك حفاظًا على التباعد الاجتماعي وإنهاء المعاملات دون تأخير وفي مواعيد محددة وفق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتسع نطاق خدمة «موعد» الذي نفذته عمادة تقنية المعلومات ليشمل جميع جهات الجامعة، حيث تستطيع كل جهة إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيّين من الزوار، حيث يمكن الوصول للخدمة من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. تعيين 35 محاضرًا في عدد من كليات جامعة القصيم

إطلاق «منحة واعد» لدعم أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة القصيم

جامعة القصيم تبحث «تضمين جائحة كورونا» بالمناهج العلمية