«أمانة مكة» تصادر 900 كيلوجرام مواد غذائية من الباعة الجائلين

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 900 كيلوجرام مواد غذائية من الباعة الجائلين ضمن جولاتها الرقابية المكثفة .

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضحت الأمانة أنه تمَّ مصادرة 900 كجم من الخضار والورقيات والفواكه؛ تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها .

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