تعرّف على أماكن عيادات تطمن في 6 مناطق

أطلقت وزارة الصحة، عيادات تطمن المخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عيادات تطمن بدأت في مناطق عدة وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة قريبًا، لافتة إلى أن عددها يبلغ 31 عيادة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي أن عيادات تطمن تستقبل كلَّ من يشعر بأعراض كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، موضحة أن استقبال المرضى يكون مباشرة وبدون أي مواعيد مسبقة.

أين توجد عيادات تطمن؟

ووفق وزارة الصحة فإن أماكن عيادات تطمن في الرياض موجودة في مركز صحي السليمانية، ومركز صحي عسير، ومركز صحي بدر الثاني ومركز صحي عريجاء الأوسط، ومركز صحي المنصورة، ومركز صحي المنار.

وتوجد عيادات تطمن بالإحساء في مركز صحي المعلمين.

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بينما تتواجد عيادات تطمن بالقصيم في مركز صحيّ شرق الفايزية، ومستشفى البدايع، ومركز صحي الملك خالد، ومستشفى النبهانية، ومستشفى الصقور، مستشفى ضرية، ومستشفى قصيباء ومستشفى عيون الجواء، ومستشفى الأسياح، ومستشفى البكيرية ومستشفى قبة العام.

وتوجد عيادات تطمن بمكة المكرمة في مركز صحي الخالدية، ومركز صحي المنصور، ومركز صحي شرايع المجاهدين، ومركز صحي حداء، ومركز صحي أبو عروة.

وفي جدة، توجد عيادات تطمن في مستشفى شرق جدة، ومجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الملك عبد العزيز، ومستشفى الثغر.

وفي المدنية المنورة، توجد عيادات تطمن في مركز صحي النصر، ومركز صحي الدعيثة، ومركز صحي الخالدية.

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