شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غدا.. هيئة تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقرات المحوسبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:36 مساءً, 7 يونيو 2020 م المناطق - الرياض تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءاً من يوم الغد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي سيتاح لهم الاختبار في المقرات المحوسبة التي جهزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق ومدن المملكة.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرف على بيئة الاختبار، والتأكد من جاهزيتهم لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة من الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على “تويتر ” [email protected]، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | غدا.. هيئة تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقرات المحوسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.