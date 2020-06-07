السعودية | الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 ساعات - 12:33 مساءً, 7 يونيو 2020 م المناطق - الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب ( 83 ) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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