شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.
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