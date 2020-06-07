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الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكي 

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات جائحة وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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