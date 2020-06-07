شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد :أهمية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأدوية والغذاء والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، بالمدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي تركي الجالسي.

ونوه سموه بما هيأته الدولة "أيدها الله" من إمكانات للتعامل مع جائحة كورونا المستجد، وحرصها على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع هذه الجائحة، مما يتطلب المزيد من الرقابة وتكثيف جهود التوعية، وتعزيز الجهود الرقابية، لضمان سلامة السلسلة الغذائية والدوائية، وتعزيز جودة المنتجات المحلية والمستوردة، والرقابة الميدانية على المصانع والمستودعات، مبيناً سموه أهمية مراقبة توفر المنتجات الوقائية ومطابقتها للوائح الفنية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الأدوية والغذاء والأجهزة الطبية، مع أهمية الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق في أداء مهام عملهم.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المستمر لأنشطة الهيئة في المنطقة منذ انطلاقتها، مؤكداً سعي الهيئة لتعزيز الرقابة خلال هذه المرحلة، والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر الجولات الميدانية والرقابية بالتعاون مع عدد من الجهات