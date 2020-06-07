شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: ضرورة إيجاد مبادرات للحد من آثار كورونا على الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.
وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الغرفة بالشراكة مع عدد من الجهات ، متمنياً للغرفة ومنسوبيها التوفيق .
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعم سموهما المتواصل والمستمر لأنشطة الغرفة ، مؤكداً أن الغرفة تسعى دائماً لتعزيز شراكتها وتواصلها مع مختلف فئات قطاع الأعمال ، مشيراً إلى مواصلة الغرفة لتنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية التي تعنى بالتخفيف من هذه الجائحة.
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