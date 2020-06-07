شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: ضرورة إيجاد مبادرات للحد من آثار كورونا على الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله – من حزمٍ تنموية ودعم متواصل للقطاع الخاص ، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على إيجاد مبادرات للحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الاقتصادي، وتقديم الدعم والوعي لرواد الأعمال، والتعريف بما طرأ من تطورات في الشأن الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي نشأت عن هذه الجائحة ، وسبل الاستفادة منها، وتنمية القدرات الوطنية، مؤكداً سموه ضرورة الاستفادة من الوسائل التقنية في التواصل مع المستفيدين ، وتطوير البنية التقنية لتقديم الخدمات .

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الغرفة بالشراكة مع عدد من الجهات ، متمنياً للغرفة ومنسوبيها التوفيق .

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعم سموهما المتواصل والمستمر لأنشطة الغرفة ، مؤكداً أن الغرفة تسعى دائماً لتعزيز شراكتها وتواصلها مع مختلف فئات قطاع الأعمال ، مشيراً إلى مواصلة الغرفة لتنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية التي تعنى بالتخفيف من هذه الجائحة.