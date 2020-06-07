شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الجمركية تستأنف جلسات التقاضي "عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الجمارك أن استئناف عقد الجلسات عن بعد يأتي تيسيرًا لإجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة.
وأوضحت الجمارك في هذا الشأن أنه سيتم جدولة الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونيًا، إضافة إلى المصادقة على محضر ضبط الجلسة وتسليم المتقاضين نسخة من القرار الصادر إلكترونيًا.
يُذكر أن اللجان الجمركية تستند في تنظيم أداء مهامها إلى قواعد العمل المتضمنة إجراءات رفع الدعاوى وقيدها، وتبليغ أطرافها والإثبات، والاستعانة بالخبرة، ونظر الدعاوى وإصدار القرارات والاستئناف عليها وقطعيتها وتنفيذها. كما تختص اللجان الجمركية الابتدائية بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر أيضًا في الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم، فيما تختص اللجان الجمركية الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم من قبل اللجان الجمركية الابتدائية أو الاعتراضات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.
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