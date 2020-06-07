السعودية | عبدالله العياف.. رئيسا تنفيذيا لهيئة الأفلام بالسعودية

شكرا لقرائتكم عبدالله العياف.. رئيسا تنفيذيا لهيئة الأفلام بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الأحد، قراراً بتعيين المهندس عبدالله بن ناصر آل عيَاف القحطاني، رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام المعنية بتطوير صناعة الأفلام في السعودية، التي تأتي ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته.

ويُعد المهندس عبدالله آل عيَاف القحطاني من الأسماء الرائدة في مجال صناعة الأفلام السعودية وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً للعديد من الأعمال المحلية المتميزة منذ عام 2004م، كما ترأس لجان تحكيم في مهرجانات سينمائية محلياً وإقليمياً، وكتب مقالات سينمائية نقدية في أبرز الصحف السعودية مثل الرياض والوطن والشرق الأوسط.

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كما قاد القحطاني الذي تخرج في كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001م، فريق البرامج والفعاليات في الجناح السعودي في إكسبو 2020، كما تولى إدارة البرامج والمبادرات في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لثلاث سنوات إلى جانب عددٍ من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية، ومنها رئاسة أقسام الإنتاج الإعلاني والفني والفعاليات والمؤتمرات.

هذا وستتولى هيئة الأفلام تنظيم الصناعة السينمائية في المملكة عبر عدة أدوار رئيسية منها وضع استراتيجية شاملة لقطاع الأفلام وتطوير بيئة الإنتاج لتصبح قادرة على صناعة أفلام سعودية بمعايير إنتاجية عالية تسمح بتسويقها محلياً ودولياً، مع ما يرتبط بذلك من دعم وتمكين للمواهب المحلية في مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية، والتشجيع على استثمار وإنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية.

وأيضاً إصدار التراخيص للأنشطة المرتبطة بالمجال، إضافة إلى تطوير أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلام، وغيرها من الأدوار التي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بصناعة الأفلام المحلية إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وبالمعايير العالمية المعترف بها، وذلك تنفيذاً لمشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل النشاط الثقافي إلى مجال إنتاجي مستدام ومثمر.