محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت لـ72817 سجلت المملكة، اليوم، 1026 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1026 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 72817 حالة.فيروس كورونا الجديد 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 03:58 PM حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت لـ72817 Advertisements المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا سجلت المملكة، اليوم، 1026 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1026 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 72817 حالة. الكلمات المفتاحية ، المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا ،

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