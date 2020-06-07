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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك فهد والملك سلمان أثناء احتفالهما بتولي الملك سعود مقاليد الحكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صورة قديمة الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان أميرًا، ممسكًا بالعلم السعودي في إحدى الاحتفالات.
وأوضحت الصورة، وجود الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" إلى جواره، وذلك عام 1373هـ الموافق 1953 م؛ احتفالًا بتولي الملك سعود "رحمه الله" مقاليد الحكم.
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