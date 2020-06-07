شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1,026 حالة تعافي، و36 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 712 حالة وفاة؛ بينما هناك 1564 حالة حرجة.