شاهد.. جريان السيول عقب الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول غرب المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الأحد. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول غرب المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الأحد. يذكر أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم. وتضمن التنبيع نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية وهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع . وبينت أن الحالة تستمر من 11 صباحاً و حتى الساعة 8 مساءً .

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