شكرا لمتابعة خبر عن حدوث كسوف حلقي للشمس ويشاهد جزئيًا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خبراء الفلك والفضاء، اليوم الأحد، عن حدوث كسوف حلقي للشمس في 21 يونيو الجاري.

وأوضح الخبراء، أنه يشاهد جزئياً في جميع مناطق المملكة، وذلك لمدة تصل إلى 3 ساعات تقريباً.