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حدوث كسوف حلقي للشمس ويشاهد جزئيًا في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خبراء الفلك والفضاء، اليوم الأحد، عن حدوث كسوف حلقي للشمس في 21 يونيو الجاري.

وأوضح الخبراء، أنه يشاهد جزئياً في جميع مناطق المملكة، وذلك لمدة تصل إلى 3 ساعات تقريباً.

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