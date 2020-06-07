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شكرا لمتابعة خبر عن حدوث كسوف حلقي للشمس ويشاهد جزئيًا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف خبراء الفلك والفضاء، اليوم الأحد، عن حدوث كسوف حلقي للشمس في 21 يونيو الجاري.
وأوضح الخبراء، أنه يشاهد جزئياً في جميع مناطق المملكة، وذلك لمدة تصل إلى 3 ساعات تقريباً.
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