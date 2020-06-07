شكرا لمتابعة خبر عن صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - أيده الله - على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي أن القرارات شملت؛ اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس ممثلة بالإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، وتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكها في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها .

كما تضمنت القرارات اعتماد رقم الاتصال الموحد (2222) لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة، إضافة إلى إدراج جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية إلى برنامج إحالتي، وعلى التنسيق الطبي في تلك القطاعات تسهيل القبول وفتح الملف، وعلى أن يتم تنفيذ ذلك من قبل وزارة الصحة، تلبيةً لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات.

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وأشار العازمي إلى ان القرارت شملت تفعيل الإحالات العكسية من المراكز المتخصصة إلى المستشفيات، خاصة الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج تلطيفي فقط، وقيام المركز الوطني للأورام في المجلس الصحي السعودي برفع تقرير عن مدى تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده.