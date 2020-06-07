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وصول الكتب الدراسية للعام الجديد لمستودعات الإدارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ حيث وجهت مديري التعليم، بضرورة ترحيلها للمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.

وأوضحت أنه نظرا لأهمية الاستعداد للعام الدراسي المقبل، ولما تمثله المقررات الدراسية من أهمية بالغة في العملية التعليمية، ولضرورة ترحيلها للمدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت مبكر، فإنه جارٍ العمل على توريد مقررات الفصل الدراسي الأول.

وكشف التعميم الصادر لمدير عام التجهيزات المدرسية: " آمل التكرم باتخاذ اللازم حيال ترحيل المقررات الدراسية من مستودعات إدارتكم للمدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت كافي ومتابعتكم الشخصية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من الجائحة " .

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