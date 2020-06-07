شكرا لمتابعة خبر عن توضيح بشأن استخدام «فافيبيرافير» لعلاج مصابي الفيروس بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت شركة سدير فارما، اليوم الأحد، على استخدام عقار فافيبيرافير (Favipiravir) لعلاج مصابي الفيروس المستجد في المملكة؛ حيث أكدت أنه لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة، للتأكد من فعاليته في علاج المصابين.
وقالت الشركة، أن هذا العقار لم يحصل بعد على موافقة الجهات الرسمية في المملكة لعلاج المرضى، لافتة إلى أنها بدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تواصلت مع شركة "نشجيانغ هيسون الدوائية" المرخصة من شركة "فيوجي فيلم" التي تمتلك حق تسويق العقار.
وأضافت أنها قامت باستيراد الدواء للمملكة وتعبئته في مصنعها بمدينة سدير للصناعة والأعمال لاستخدامه في المملكة، غير أنه لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة.
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