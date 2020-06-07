شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف طريقة تحديد الزمن باستخدام المزولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية طريقة معرفة مواقيت الصلاة من خلال المزولة الشمسية أو القمرية . كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية طريقة معرفة مواقيت الصلاة من خلال المزولة الشمسية أو القمرية . ونشر "الزعاق " فيديو توضيحي له يشرح كيفية استخدام المزولة التي تحدد دخول الوقت من خلال ظلها مدى تطابقه وزاويته . وعلق "الزعاق" قائلاً : المزاول الشمسية على مر التاريخ تكون في غالبها دائرية على شكل الشمس ومنذ زمن وأنا أحاول أن أجعل شكلها كالقمر .

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