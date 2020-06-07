شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير القصيم: الحرص ثم الحرص «الجائحة مستمرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

دعا أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل إلى الحرص والإلتزام أثناء تلك الفترة مؤكداً أن الجائحة مستمرة ولم تنتهي بعد.

وقال أمير القصيم : الحرص ثم الحرص ثم الحرص .. لا زالنا في منتصف الطريق لا يعني رفع الحظر عدم الإلتزام الإجراءات الوقائية .

كما أكد أن استهتار البعض بالتعليمات الوقائية قد يدفع الدولة للعودة لقرار الحظر مرة اخرى لمدة اسبوع او اسبوعين مشداً على ضرورة التباعد الإجتماعي وتنفيذ تعليمات"الصحة " .