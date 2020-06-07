شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير القصيم: الحرص ثم الحرص «الجائحة مستمرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):دعا أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل إلى الحرص والإلتزام أثناء تلك الفترة مؤكداً أن الجائحة مستمرة ولم تنتهي بعد.
وقال أمير القصيم : الحرص ثم الحرص ثم الحرص .. لا زالنا في منتصف الطريق لا يعني رفع الحظر عدم الإلتزام الإجراءات الوقائية .
كما أكد أن استهتار البعض بالتعليمات الوقائية قد يدفع الدولة للعودة لقرار الحظر مرة اخرى لمدة اسبوع او اسبوعين مشداً على ضرورة التباعد الإجتماعي وتنفيذ تعليمات"الصحة " .
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