بالصور.. بدء تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الطائف الدولي

بدأ مطارُ الطائف الدولي في تشغيل الرحلات الداخلية بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وفق الضوابط الاحترازية التي حدّدتْها الهيئة العامة للطيران المدنيّ بالتعاون مع وزارة الصحة المتَّخَذَة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنفّذ الإدارات العاملة بالمطار، جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، من خلال الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات.

كما تقوم بفحص جميع الرّكاب عبر الأجهزة الطبية المتعمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كلَّ مسافر.

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