هل ينجح دواء فافيبيرافير في علاج فيروس كورونا المستجد؟

بعد تجارب سريرية أوضحت فاعليته في علاج فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، أعلنت شركة «سدير فارما» للأدوية عن تصنيع وتوفير دواء فافيبيرافير في السعودية.

وتتعاون شركة سدير فارما مع شركة «تشجيانغ هيسون» الدوائية، المرخصة رسمية من شركة «فيوجي فيلم» بتصنيع دواء فافيبيرافير لتوفيره في السعودية، وفقًا لبيان الشركة.

ويجرى حاليًا العمل على تقييم دواء فافيبيرافير الياباني المستخدم منذ عام 2014 لعلاج حالات الإنفلونزا الصعبة، من خلال الاختبارات السريرية لتقصّي إمكانية استخدامه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم.

دول أجرت تجارب سريرية على دواء فافيبيرافير

وفي 31 مايو الماضي، صادقت وزارة الصحة الروسية استخدام دواء فافيبيرافير، إذ بلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مُظهرًا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

وتستخدم اليابان دواء فافيبيرافير منذ عام 2014 لعلاج حالات الإنفلونزا الصعبة، وفقًا لموقع «ميديكال نيوز توداي».

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ودواء فافيبيرافير لديه قدرة فعالة ضد جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا البشرية A وB وC، ولذلك تُجري الدول تجارب سريرية للوقوف على مدى قدرته لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي أبريل الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تجربة عشوائية صغيرة لدواء فافيبيرافير.

وأثبتت دراسة صينية صادرة عن مستشفى الشعب الثالث في شنجن، أن الذين حصلوا على دواء فافيبيرافير تخلصوا من الفيروس خلال 4 أيام فقط، مقارنة بالذين تم علاجهم بطرق أخرى كالتنفس الصناعي والعناية الطبية الخاصة بالرئة.

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