تطبيق «توكلنا» يوضح شروط إصدار تصريح تنقل «مؤقت لسائق»

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، شروط إصدار تصريح تنقل «مؤقت لسائق».

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار من إحدى المواطنات قالت فيه: « أنا عندي دوام طول الأسبوع ٥ أيام وعندي تصريح لكن زوجي ما عنده والمسموح له ٤ ساعات في الأسبوع اش الحل في الحاله دي والحظر يبدأ عندنا في جدة الساعه٣ وأنا دوامي ضمن القطاعات المستثناة لأنه تبع الاغذية».

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وأجاب التطبيق عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر» قائلًا: «تصريح مؤقت لسائق يكون أثناء منع التجول الجزئي أو الكلي لمن لديه تصريح عمل عند الحاجة لشخص للتوصيل للعمل مدته ساعة ونصف مرتين يوميًا يتطلب رقم هوية الشخص وتاريخ ميلاده وتسجيله بالتطبيق وعمره 17 سنة وأكثر مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية».

وتطبيق «توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويعدّ إحدى الأدوات التي وفّرتها السعودية استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا أثناء فترات منع التجول، وعملًا بتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي.