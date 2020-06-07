الكويت تسجل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" إلى 264 حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31848 حالة.

ولفت إلى أن 196 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، أن 923 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20205.