سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 7 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوق الرسمية، لكنه شهد قفزة بالسوق الموازية (السوداء) مقارنة مع أسعار أمس السبت.



وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55.00 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار سعر يتراوح ما بين 141 – 145 جنيها، مقارنة مع 138 جنيها بالأمس، حسب وسائل إعلام محلية.

وهبط الدولار أمام الجنيه السوداني بشكل مفاجئ منتصف شهر مايو/أيار الماضي، مسجلا 112 جنيها، فيما وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم 14 أبريل/نيسان الماضي في السوق الموازية مسجلا نحو 145 جنيها.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

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وصعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.08 جنيه للشراء و62.39 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 69.67 جنيه للشراء و 70.02 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد انخفض الريال السعودي عند 14.68 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي مسجلا 15.01 جنيه، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 177.97 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.