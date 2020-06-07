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سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن عدد الوفيات بلغ 75 وفاة، فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة اليوم 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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