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فوربس: أرامكو تتصدر أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020
مثّلت 49% من إجمالي مبيعات الشركات
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تصدرت شركة أرامكو السعودية المرتبة الأولى من قائمة فوربس السنوية لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط، ومثّلت 49% من إجمالي مبيعات الشركات و 59.6% من صافي الأرباح و 11.4% من الأصول و 69.6% من القيمة السوقية.
وقالت مجلة فوربس للأعمال: كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على الشركات المدرجة في الشرق الأوسط، حيث شهد الكثير انخفاضًا حادًا في القيمة السوقية بسبب تأثير فيروس كورونا على أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك وصلت الأرقام الإجمالية للتصنيف إلى مستويات قياسية، وإجمالًا، حققت 100 شركة مبيعات بقيمة 670 مليار دولار وصافي أرباح بقيمة 148 مليار دولار، ويمتلكون 3.5 تريليون دولار من الأصول، وتبلغ قيمتهم 2.3 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية للسنة المالية 2019/20.
وتُعد أكبر 100 شركة في القائمة في الشرق الأوسط هي أكبر الشركات وأكثرها ربحية في بورصات المنطقة.
وتهيمن السعودية على القائمة بـ 33 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة مع 21 شركة، ويهيمن قطاع الخدمات المصرفية والمالية على القائمة بـ 46 قيدًا، يليه قطاع الصناعة بتسع شركات، والعقارات والإنشاءات والاتصالات، بواقع ثمانية إدخالات لكل منها.
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