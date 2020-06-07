الكويت تسجل 717 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31848 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 264 حالة.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد – 19) 20205 حالات بعد تعافي 923 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



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