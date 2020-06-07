شكرا لقرائتكم إزالة 47 موقعاً مخالفاً بمساحة 34 ألف متر بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-07 إزالة 47 موقعاً مخالفاً بمساحة 34 ألف متر بمكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت إمارة منطقة مكة إزالة 47 موقعاً مخالفاً على مساحة تقدر بنحو 34 ألف متر مربع. Advertisements وقالت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة خالد الفيصل أزالت أمانة العاصمة المقدسة 47 موقعًا مخالفاً على مساحة إجمالية تقدر بـ 34 ألف م2”.



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